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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع حلاوة طحينية يعمل بدون ترخيص خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد 28/مارس/2021 - 07:44 ص
حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط مصنع لإنتاج الحلوى بأنواعها والحلاوة الطحينية يعمل بدون ترخيص أو سجل صناعي وبدون الاشتراطات الصحيي، وتم ضبط بالمصنع خامات إنتاج ١ طن سكر، و١٠ برميل خامات بكل برميل ٦٠ لترًا، وضبط منتجات ٥١ كرتونه حلوى بها ١٨٣٦ قطعة، وعدد ١٠١ علبة حلاوة طحينية زنة العبوه ٤ كيلوجرام، وكميات كبيرة من الاستيكرات والفوارغ.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٤٠ شيكارة أسمده زراعية مدعمة "يوريا" محظور تداولها في الأسواق خارج البنك الزراعي والجمعيات الزراعية معروضة للبيع بأحد المحلات، و٤ محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.
حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة
حملة تموينية بالبحيرة

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