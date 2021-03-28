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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

77 إصابة جديدة بكورونا فى تايلاند

الأحد 28/مارس/2021 - 07:39 ص
كورونا فى تايلاند
كورونا فى تايلاند
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند تسجيل 77 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 28 ألفا و734 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 93 وفاة بينما بلغت حالات التعافي 27 ألفا و136 حالة.

وكان المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا تاويسلين ويتسانيوتين قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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