17 ألفا و176 إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 17 ألفا و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و772 ألفا و401 حالة.ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات، التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 90 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 75 ألفا و870 حالة.وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و484 ألفا و600 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 211 ألفا و900 حالة نشطة في البلاد.