أمريكا تطعم نحو 3.5 مليون أمريكى بجرعات من لقاح كورونا

سجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تمكنت من تطعيم نحو 3.5 مليون أمريكي بجرعات من اللقاح.وأوردت قناة «الحرة» الأمريكية، أن 11 مليون جرعة إضافية من لقاح «جونسون آند جونسون» باتت في طريقها لدعم جهود التلقيح الجارية في مختلف أنحاء البلاد.وتقوم ولايات أمريكية - حاليًا - بتوسيع قاعدة المؤهلين لتلقي اللقاح من سكانها، وفتحت بعضها أبوابها فعلًا أمام جميع البالغين الراغبين بتحصين أنفسهم ضد الفيروس.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن - يوم الخميس الماضي - خطته الجديدة لمواجهة جائحة كورونا من خلال وضع هدف جديد يتمثل بإعطاء 200 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس في أول 100 يوم من توليه الرئاسة.