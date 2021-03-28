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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يندد بـ«الرعب» الذى يمارسه الجيش فى ميانمار

الأحد 28/مارس/2021 - 07:22 ص
انتوني بلينكين
انتوني بلينكين
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وصف وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، "الرعب" الذي يبثه المجلس العسكري ضد المحتجين في ميانمار "من خلال عمليات القتل"، بأنه "أمر مروع".

وكتب بلينكين - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد،: "لقد روّعنا سفك الدماء الذي تمارسه قوى الأمن البورمية، والذي يظهر مدى استعداد المجلس العسكري للتضحية بأرواح الناس خدمة لمصالح قلة قليلة".

وتابع: "أبعث أحر التعازي لأسر الضحايا.. شعب ميانميار الشجاع يرفض حكم الإرهاب العسكري".

وكانت وسائل إعلام محلية كشفت - أمس - عن أن قوات الأمن قتلت 93 شخصا في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري شهر فبراير الماضي.

وأفاد موقع "ميانمار ناو'' الإخباري على الإنترنت بأن عدد القتلى وصل إلى 91.

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