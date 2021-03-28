التحالف العربى فى اليمن يعلن تدمير زورقين مفخخين للحوثيين

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن فجر اليوم الأحد، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لقوات جماعة أنصار الله «الحوثيون».وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، قال التحالف إن ذلك جاء قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة، متهمًا الحوثيين بأنهم يتخذون اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، ويستمرون في تهديد لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.