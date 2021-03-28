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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة منذ وباء كورونا.. حفل «ينسف» التباعد الاجتماعى فى إسبانيا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:03 ص
حفلًا فى إسبانيا
حفلًا فى إسبانيا
أمينة ذكى
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شهدت برشلونة الإسبانية، أمس السبت، حفلًا فنيًا لموسيقى الروك، حضره 5 آلاف شخص، وذلك بعد اجتياز فحص «كوفيد-19» في اليوم نفسه، لاختبار فعاليته في منع تفشي الفيروس، وفقًا لما نقلته وكالة الاسوشيتدبرس.

وحصلت الفرقة الموسيقية التي تقدم الحفل على إذن خاص من السلطات الصحية الإسبانية لاستقبال هذا العدد الكبير من الجمهور، في حين أن بقية البلاد تقتصر على التجمعات التي لا تزيد عن أربعة أشخاص في أماكن مغلقة.

واختار مشترو التذاكر بين ثلاثة أماكن في برشلونة، حيث توجب عليهم الخضوع لاختبار الأجسام المضادة صباح السبت.

وحصل أولئك الذين لديهم نتائج سلبية على رمز على هاتفهم المحمول للتحقق من صحة تذكرتهم لحضور العرض في «باﻻو سانت خوردي» ببرشلونة.

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