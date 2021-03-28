كوريا الجنوبية: 482 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يسجل101.7 ألف حالة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 101 ألف و757 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.) - إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1722 حالة.وأشارت الشبكة إلى أن عدد المرضى، الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 104 أشخاص.