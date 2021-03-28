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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: 62 ألفا و714 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يقترب من 12 مليون حالة

الأحد 28/مارس/2021 - 06:58 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 62 ألفا و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و971 ألفا و624 حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 161 ألفا و552 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 مليونا و323 ألفا و762 شخصا، مشيرة إلى أنه يوجد 486 ألفا و310 حالات نشطة.

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