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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قادة جيوش 12 دولة يدينون عنف جيش ميانمار

الأحد 28/مارس/2021 - 06:45 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
وكالات
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أدان قادة جيوش 12 دولة، في بيان مشترك اليوم الأحد، أعمال العنف التي استخدمها جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان وهولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان، البيان بعد يوم من مقتل عشرات الأشخاص في أكثر أيام الاحتجاجات دموية في ميانمار منذ انقلاب فبراير العسكري.

وجاء في البيان "ندين استخدام القوات المسلحة في ميانمار والأجهزة الأمنية ذات الصلة للقوة القاتلة ضد الأشخاص العزل".

وحث القادة العسكريون القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على "استعادة الاحترام والمصداقية مع شعب ميانمار التي فقدها بسبب أفعاله".

وتابع البيان أن "الجيش المحترف يتبع المعايير الدولية للسلوك وهو مسؤول عن حماية - وليس إيذاء - الأشخاص الذين يخدمهم".

واحتفل جيش ميانمار يوم السبت بيوم القوات المسلحة بالاستعراضات والخطب، صاما آذانه عن الاحتجاجات الدامية والمتواصلة على نحو متزايد ضد استيلائه على السلطة الشهر الماضي.

وفي حين أنه من المستحيل التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى بسبب قمع ميانمار للصحفيين، أفاد إحصاء نشرته بوابة ميانمار الآن الإخبارية المستقلة أن 114 قتلوا في 44 بلدة ومدينة.

وقدرت إحصائية لصحيفة إيراوادي أن عدد القتلى بلغ 59، من بينهم ثلاثة أطفال أعمارهم 7 و10 و13 عاما.

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