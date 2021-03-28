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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 4767 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 06:41 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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سجلت باكستان 4767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 654 ألفًا و591 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، اليوم الأحد- إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفًا و215 حالة.

وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 595 ألفًا و929 شخصًا، مشيرًا إلى أنه يوجد 40 ألفًا و120 حالة نشطة.

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