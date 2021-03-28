باكستان تسجل 4767 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 4767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 654 ألفًا و591 حالة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، اليوم الأحد- إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفًا و215 حالة.وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 595 ألفًا و929 شخصًا، مشيرًا إلى أنه يوجد 40 ألفًا و120 حالة نشطة.