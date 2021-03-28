الجمهورية: أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس أثبتت أهمية المجرى الملاحى للعالم

اعتبرت صحيفة (الجمهورية)، في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن أزمة السفينة الجانحة (إيفر جيفين) بقناة السويس أثبتت أهمية وخطورة المجرى الملاحي الحيوي، الذي لا غنى عنه في العالم كله من شرقة إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه.وأكدت الصحيفة - في افتتاحيتها التي حملت عنوان (شريان الحياة.. لكل العالم) - أن أزمة السفينة الجانحة ستنتهي، مشددة على أن العالم يقدر مدى أهمية قناة السويس، وأن القناة الجديدة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفرها، تضاعف من قيمة هذا الممر الملاحي؛ وتقلل جدا من إمكانية وقوع مثل هذا الحادث.ورصدت تداعيات هذه الأزمة التي برهنت أهمية المجرى الملاحي، حيث "ارتبكت اقتصادات العديد من الدول وقفزت أسعار النفط والمنتجات المحمولة على السفن، التي تنتظر عبور الممر الملاحي منذ صباح الثلاثاء الماضي بشكل واضح".وأضافت الصحيفة: "رغم خبرات هيئة قناة السويس العريقة وقدراتها العالية، وإمكاناتها الكبيرة، إلا أن السفينة البنمية الجائحة مازالت متمركزة على شاطئ القناة بعد أن انحرفت بحمولتها الرهيبة 223 طنا وطولها الممتد النحو 400 متر؛ مما استدعى تضافر كل جهود المؤسسات الوطنية لتحريكها وإعادة تعويمها بعد التكريك وإزالة آلاف الأطنان من الرمال تحتها، والنزول بالعمق إلى 18 مترا بدلا من 13 نتيجة حركة الجزر، التي تتعرض لها المياه في القناة، واستخدام 4 حفارات أرضية لهذا الفرض بالتكامل مع جهود إصلاح ما تعطل من ماكينات السفينة وأعمال الشد والدفع لها من خلال قاطرات عملاقة شهد العالم كله والشركة الهولندية المشاركة في أعمال التعويم بسلامة الإجراءات التي تتخذها هيئة القناة لإنهاء الأزمة في أقل وقت ممكن".ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس هيئة قناة السويس المهندس أسامة ربيع - في مؤتمر صحفي عقده أمس - أن إدارة الهيئة غير مسئولة عن الحادث العابر، إنما هناك عوامل كثيرة أدت اليه، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث في هذا الشريان الحيوى الخطير، تكاد تكون معدومة، وقد تصل نسبة حدوثها صفر بالمائة.