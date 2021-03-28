«الأهرام»: مصر تهتم بإبعاد ليبيا عن شبح الفوضى

أكدت صحيفة (الأهرام) أن استقرار ليبيا إقليمي، ينعكس بشكل إيجابي ليس على الجوار الجغرافي العربي والأفریقي فقط، بل يمتد إلى الجوار الأوروبي الذي ظل منزعجا من تحركات العناصر المتطرفة والجماعات الإرهابية عبر الحدود الرخوة، والتي قد تتستر تحت غطاء المطالبة باللجوء السياسي أو الهجرة غير النظامية.وسلطت الصحيفة (الأهرام)، في عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتأمين الدعم الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في مختلف المجالات وأمام جميع المحافل الدولية والإقليمية؛ بهدف التحول من المسار الانتقالي المأزوم إلى الوضع المستدام المستقر بعد عقد الانتخابات الوطنية في نهاية العام الحالي.وأكدت الصحيفة - في افتتاحيتها التي حملت عنوان (دعم لسلطة الجديدة في ليبيا) - أن ما يهم مصر هدف محدد هو استقرار ليبيا وإبعادها عن شبح الفوضى، الذي اتجهت إليه على مدى عقد كامل.ونوهت الصحيفة بالرسالة التي أوضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي في 25 مارس الحالي - والتي تعكس المحددات الحاكمة للموقف المصري تجاه الملف الليبي، والذي يتمثل في الحفاظ على وحدة وتماسك الأراضي الليبية، وفرض السيطرة على مختلف المناطق من قبل جيش وطني موحد، واستعادة الأمن والاستقرار الداخلي، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.وقالت الصحيفة "يمكن للدولة المصرية أن تدعم السلطة الليبية في اتجاه دعم الاستقرار من خلال عدة مداخل هي تدريب وتأهيل القوات الشرطية، والإسهام في توحيد قوات الجيش الليبي ودعم مشاورات اللجنة العسكرية (5 + 5)، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية في مجال إعادة إعمار ليبيا، وتأهيل الكوادر الليبية في المجالات المختلفة، لاسيما أن مصر هي أكثر دول الإقليم إلماما بتفاصيل الواقع الليبي، فضلا عن كونها تمثل عمقا إستراتيجيا لليبيا".كما أكدت الصحيفة أن هذه المحددات وتلك الأدوار التي تقوم بها القاهرة؛ تلقى قبول القوى الدولية والعربية المعنية باستقرار ليبيا على أسس جديدة، وهو ما عكسته زيارة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس في 20 مارس الحالي؛ لتأكيد مسألة رئيسية هي استعادة دور مؤسسات الدولة الليبية.ولفتت الصحيفة إلى رؤية الدولة المصرية تظل متوافقة مع الرؤى الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الساحة الليبية كشرط أساسي للانتخابات المقبلة التي تعكس الإرادة الحرة لليبيين.ونبهت الصحيفة إلى خطورة هؤلاء المرتزقة، قائلة "إن خبرة السنوات الماضية تشير إلى أن المرتزقة أسهموا في تأجيج الصراع الليبي على مدى سنوات".