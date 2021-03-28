انفجار يستهدف كنيسة فى إندونيسيا ووقوع عشرات الإصابات

وقع انفجار خارج كنيسة في مدينة ماكاسار الإندونيسية، اليوم الأحد، بحسب ما نقلت إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله في نسختها الإنجليزية.وكانت لقطات فيديو قد أظهرت سيارات متضررة قرب المبنى، في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة.وقالت إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله: إن الانفجار وقع حيث فجر انتحاري نفسه خارج كاتدرائية في مدينة ماكاسار بمقاطعة سولاويزي الجنوبية في إندونيسيا.وجاء الانفجار في اليوم الأول من أسبوع عيد الفصح المقدس لدى المسيحيين.وقال قس في الكنيسة، يدعى ويلهيموس تولاك، لتلفزيون مترو: إن شخصًا أصيب في صد الانتحاري، وفي الإجمالي أصيب 10 أشخاص، بعضهم إصابات خطيرة.وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي لوكالة "رويترز" للأنباء، إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.وأضاف المتحدث باسم الشرطة: رأينا ضحايا وأشلاء بشرية، لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه.