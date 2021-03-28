باحث فى «كارنيجى» يرصد مخاطر الإخوان على أوروبا

قال H.A. HELLYER، الباحث الزميل بجامعة كامبريدج، وباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وزميل مشارك أول في معهد رويال يونايتد للخدمات، أن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي يشكلون خطرا في القارة الأوروبية، وذلك في مقال له على موقع ذا جلوب أند ميل الكندي.وأضاف الكاتب: في الأسبوع الماضي، أحيت نيوزيلندا ذكرى مذبحة كرايستشيرش، حيث حزن السياسيون والمجتمع المدني سواء على الكثيرين الذين فقدوا حياتهم عندما قتل الإرهابي من اليمين المتطرف العشرات من المسلمين خلال إقامته للصلاة، ولكن الحادثة أيضا ليست بعيدة عن اليمين المتطرف.وتابع قائلا: أنه في الآونة الأخيرة، صوتت سويسرا بفارق ضئيل لصالح حظر النقاب أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، وكان حزب الشعب السويسري قد شن حملة لصالحه من خلال شعارات مثل "أوقفوا التطرف" و"أوقفوا الراديكالية الإسلامية" - وهو الإجراء الأخير في القارة الأوروبية الذي يربط الممارسات الدينية الإسلامية المرئية بالتطرف، ولكنه كان أكثر من ذلك، وكما قال والتر ووبمان، رئيس لجنة الاستفتاء وعضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري، قبل التصويت: "في سويسرا، [أغطية الوجه] أو النقاب رمز لهذا الإسلام السياسي المتطرف الذي أصبح بارزًا بشكل متزايد في أوروبا والذي لا مكان له في سويسرا "، معتبرا أن أوروبا تتعرض للهجوم.وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي الفرنسي فريدريك فيدال في 14 فبراير الماضي قائلا: "أعتقد أن اليسار الإسلامي او جماعات الإسلام السياسي تنخر في مجتمعنا ككل، والجامعات ليست محصنة من مخططاتهم رغم أن الجامعات تعتبر جزء أصيل من مجتمعنا".وتابع الكاتب: أن التحالف بين جماعات الإسلام السياسي والجماعات اليسارية في فرنسا أمر بالغ الخطورة، حيث ينجم عن هذا التحالف ما يمكن أن نسميه التحالف "الإسلامي اليساري" وهو تحالف موجود في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية أيضا.وكشف الكاتب أن الجماعات اليسارية ربما لم تعي خطورة جماعات الإسلام السياسي حتى الأن لذا فقد اتجهت لتكوين تحالفات معها.واختتم الكاتب قائلا: هناك العديد من أوجه الشبه بين الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض والإسلاميين المتطرفين المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، وكلاهما يمثلان تهديدًا أكثر وضوحًا وتناميًا لتكوين مجتمعاتنا الأوروبية.