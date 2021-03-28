رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث فى «كارنيجى» يرصد مخاطر الإخوان على أوروبا

الأحد 28/مارس/2021 - 06:13 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
طباعة
قال H.A. HELLYER، الباحث الزميل بجامعة كامبريدج، وباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي وزميل مشارك أول في معهد رويال يونايتد للخدمات، أن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي يشكلون خطرا في القارة الأوروبية، وذلك في مقال له على موقع ذا جلوب أند ميل الكندي.

وأضاف الكاتب: في الأسبوع الماضي، أحيت نيوزيلندا ذكرى مذبحة كرايستشيرش، حيث حزن السياسيون والمجتمع المدني سواء على الكثيرين الذين فقدوا حياتهم عندما قتل الإرهابي من اليمين المتطرف العشرات من المسلمين خلال إقامته للصلاة، ولكن الحادثة أيضا ليست بعيدة عن اليمين المتطرف.

وتابع قائلا: أنه في الآونة الأخيرة، صوتت سويسرا بفارق ضئيل لصالح حظر النقاب أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، وكان حزب الشعب السويسري قد شن حملة لصالحه من خلال شعارات مثل "أوقفوا التطرف" و"أوقفوا الراديكالية الإسلامية" - وهو الإجراء الأخير في القارة الأوروبية الذي يربط الممارسات الدينية الإسلامية المرئية بالتطرف، ولكنه كان أكثر من ذلك، وكما قال والتر ووبمان، رئيس لجنة الاستفتاء وعضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري، قبل التصويت: "في سويسرا، [أغطية الوجه] أو النقاب رمز لهذا الإسلام السياسي المتطرف الذي أصبح بارزًا بشكل متزايد في أوروبا والذي لا مكان له في سويسرا "، معتبرا أن أوروبا تتعرض للهجوم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي الفرنسي فريدريك فيدال في 14 فبراير الماضي قائلا: "أعتقد أن اليسار الإسلامي او جماعات الإسلام السياسي تنخر في مجتمعنا ككل، والجامعات ليست محصنة من مخططاتهم رغم أن الجامعات تعتبر جزء أصيل من مجتمعنا".

وتابع الكاتب: أن التحالف بين جماعات الإسلام السياسي والجماعات اليسارية في فرنسا أمر بالغ الخطورة، حيث ينجم عن هذا التحالف ما يمكن أن نسميه التحالف "الإسلامي اليساري" وهو تحالف موجود في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية أيضا.

وكشف الكاتب أن الجماعات اليسارية ربما لم تعي خطورة جماعات الإسلام السياسي حتى الأن لذا فقد اتجهت لتكوين تحالفات معها.

واختتم الكاتب قائلا: هناك العديد من أوجه الشبه بين الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض والإسلاميين المتطرفين المنتمين لجماعات الإسلام السياسي، وكلاهما يمثلان تهديدًا أكثر وضوحًا وتناميًا لتكوين مجتمعاتنا الأوروبية.

موضوعات متعلقة

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا