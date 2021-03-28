رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص فى حادث طعن بكندا

الأحد 28/مارس/2021 - 06:10 ص
حادث طعن بكندا
حادث طعن بكندا
أ ش أ
طباعة
تسببت عملية طعن عشوائية في مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، اليوم الأحد، في منطقة مزدحمة بشمال فانكوفر بالغرب الكندي.

ووقع الحادث الساعة 1:45 مساء (بالتوقيت المحلي) داخل مكتبة "لين فالي" وخارجها، والتي كانت مليئة بالمتسوقين في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم القبض على أحد المشتبه بهم، وقالت الشرطة إن المهاجم كان يتصرف بمفرده على ما يبدو، وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث رجلا يصيب نفسه بسكين قبل أن يتم احتجازه لدى الشرطة.

وقال شهود عيان لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية إن المشتبه به بدأ في طعن الأشخاص داخل المكتبة قبل الانتقال إلى الخارج.

وغرد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو - عبر تويتر - قائلا "قلبي في شمال فانكوفر الليلة. إلى كل من تضرر من هذا الحادث العنيف في وادي لين، اعلم أن جميع الكنديين يتمنون الشفاء العاجل للمصابين".

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا