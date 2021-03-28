رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 28 مارس 2021

الأحد 28/مارس/2021 - 07:35 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
طباعة
قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.
عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، يجب تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف مع الشريك.
صحيًا: حاول إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك حتى لا تمرض.

الثور
مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأن نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا.
عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة حاول الحفاظ على الشريك.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية غذائية قاسية.

الجوزاء
مهنيًا: تناسبك الظروف الفلكية وتحمل إليك الحظوظ لتحقق رغباتك، أسبوع واعد ومهم يحمل لك التنويع والنجاح يفتح لك أبوابًا جديدة من التقدم والربح.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية مع الشريك واهتم به.
صحيًا: حاول تهدئة أعصابك قدر الإمكان حتى لا تتعب.

السرطان
مهنيًا: عليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيرًا من الثقة التي نلتها من مديرينك في العمل.
عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.
صحيًا: حاول إراحة أعصابك، وممارسة الرياضة لأنها ستساعد على ذلك.

الأسد
مهنيًا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك في العمل الفترة الماضية.
عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية فهناك تطور رومنسي في علاقتك مع الشريك.
صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، وابتعد عن المقليات قدر الإمكان.

العذراء
مهنيًا: يبشر اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل.
عاطفيًا: كن مطمئنًا ومرتاح البال، وتعامل مع الشريك بهدوء وروية.
صحيًا: حاول ممارسة الرياضة كثيرا حتى تخفف من توترك ولا يؤثر عليك.

الميزان
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل مديرينك في العمل لاستشارتك في حل المشاكل.
عاطفيًا: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، ولكن احذر من عنادك معه.
صحيًا: قد تشعر ببعض القلق بسبب الهواجس المهنية الضاغطة حاول الهدوء.

العقرب
مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة.
عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة.
صحيًا: لا تنس حق صحتك عليك وتقصر في الاهتمام بها.

القوس
مهنيًا: يوم جيد وتتلقى والدعم المادي وتتاح لك فرص مالية مع بعض الغرباء.
عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا مع الشريك.
صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة يجب عدم إهمالها.

الجدي
مهنيًا: لن تتعرض وظيفتك ومصالحك للأخطار، ويجب أن تخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك.
عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاح باهر شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة.
صحيًا: لا تفرط في ساعات العمل الإضافيةحتى لا تصاب بالإرهاق والتراجع صحيا.

الدلو
مهنيًا: يجب عدم التسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.
عاطفيًا: محاولات الشريك للتقرب منك متواصلة وينجح في ذلك، لكنك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه لك.
صحيًا: التقلبات الصحية التي تمر بها سببها إهمالك وإرهاق نفسك أكثر من اللازم.

الحوت
مهنيًا: هناك لقاء مهم على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة.
عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.
صحيًا: مارس رياضة المشي باستمرار حتى تحافظ على صحة عظامك.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا