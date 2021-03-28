حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 28 مارس 2021
الأحد 28/مارس/2021 - 07:35 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.
عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، يجب تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف مع الشريك.
صحيًا: حاول إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك حتى لا تمرض.
الثور
مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأن نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا.
عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة حاول الحفاظ على الشريك.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية غذائية قاسية.
الجوزاء
مهنيًا: تناسبك الظروف الفلكية وتحمل إليك الحظوظ لتحقق رغباتك، أسبوع واعد ومهم يحمل لك التنويع والنجاح يفتح لك أبوابًا جديدة من التقدم والربح.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية مع الشريك واهتم به.
صحيًا: حاول تهدئة أعصابك قدر الإمكان حتى لا تتعب.
السرطان
مهنيًا: عليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيرًا من الثقة التي نلتها من مديرينك في العمل.
عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.
صحيًا: حاول إراحة أعصابك، وممارسة الرياضة لأنها ستساعد على ذلك.
الأسد
مهنيًا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك في العمل الفترة الماضية.
عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية فهناك تطور رومنسي في علاقتك مع الشريك.
صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، وابتعد عن المقليات قدر الإمكان.
العذراء
مهنيًا: يبشر اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل.
عاطفيًا: كن مطمئنًا ومرتاح البال، وتعامل مع الشريك بهدوء وروية.
صحيًا: حاول ممارسة الرياضة كثيرا حتى تخفف من توترك ولا يؤثر عليك.
الميزان
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل مديرينك في العمل لاستشارتك في حل المشاكل.
عاطفيًا: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، ولكن احذر من عنادك معه.
صحيًا: قد تشعر ببعض القلق بسبب الهواجس المهنية الضاغطة حاول الهدوء.
العقرب
مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة.
عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة.
صحيًا: لا تنس حق صحتك عليك وتقصر في الاهتمام بها.
القوس
مهنيًا: يوم جيد وتتلقى والدعم المادي وتتاح لك فرص مالية مع بعض الغرباء.
عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا مع الشريك.
صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة يجب عدم إهمالها.
الجدي
مهنيًا: لن تتعرض وظيفتك ومصالحك للأخطار، ويجب أن تخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك.
عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاح باهر شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة.
صحيًا: لا تفرط في ساعات العمل الإضافيةحتى لا تصاب بالإرهاق والتراجع صحيا.
الدلو
مهنيًا: يجب عدم التسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.
عاطفيًا: محاولات الشريك للتقرب منك متواصلة وينجح في ذلك، لكنك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه لك.
صحيًا: التقلبات الصحية التي تمر بها سببها إهمالك وإرهاق نفسك أكثر من اللازم.
الحوت
مهنيًا: هناك لقاء مهم على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة.
عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.
صحيًا: مارس رياضة المشي باستمرار حتى تحافظ على صحة عظامك.
الحمل
مهنيًا: لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة، أنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها، وبحكمتك قادر على التغلب على كل شيء.
عاطفيًا: لا تجازف بما تملك، يجب تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف مع الشريك.
صحيًا: حاول إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك حتى لا تمرض.
الثور
مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأن نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا.
عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة حاول الحفاظ على الشريك.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية غذائية قاسية.
الجوزاء
مهنيًا: تناسبك الظروف الفلكية وتحمل إليك الحظوظ لتحقق رغباتك، أسبوع واعد ومهم يحمل لك التنويع والنجاح يفتح لك أبوابًا جديدة من التقدم والربح.
عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدرتك على تحقيق العلاقة المثالية مع الشريك واهتم به.
صحيًا: حاول تهدئة أعصابك قدر الإمكان حتى لا تتعب.
السرطان
مهنيًا: عليك أن تعرف كيف تحافظ على أسرار عملك وألا تبوح بها للآخرين، واستفد كثيرًا من الثقة التي نلتها من مديرينك في العمل.
عاطفيًا: لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري.
صحيًا: حاول إراحة أعصابك، وممارسة الرياضة لأنها ستساعد على ذلك.
الأسد
مهنيًا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك في العمل الفترة الماضية.
عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية فهناك تطور رومنسي في علاقتك مع الشريك.
صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، وابتعد عن المقليات قدر الإمكان.
العذراء
مهنيًا: يبشر اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل.
عاطفيًا: كن مطمئنًا ومرتاح البال، وتعامل مع الشريك بهدوء وروية.
صحيًا: حاول ممارسة الرياضة كثيرا حتى تخفف من توترك ولا يؤثر عليك.
الميزان
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، وتستدعى من قبل مديرينك في العمل لاستشارتك في حل المشاكل.
عاطفيًا: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، ولكن احذر من عنادك معه.
صحيًا: قد تشعر ببعض القلق بسبب الهواجس المهنية الضاغطة حاول الهدوء.
العقرب
مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة.
عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة.
صحيًا: لا تنس حق صحتك عليك وتقصر في الاهتمام بها.
القوس
مهنيًا: يوم جيد وتتلقى والدعم المادي وتتاح لك فرص مالية مع بعض الغرباء.
عاطفيًا: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصًا لجهة تحديد مسار الأمور مستقبليًا مع الشريك.
صحيًا: الاضطرابات الصحية التي قد تظهر فجأة يجب عدم إهمالها.
الجدي
مهنيًا: لن تتعرض وظيفتك ومصالحك للأخطار، ويجب أن تخلص نفسك من المساءلة عن بعض ماضيك.
عاطفيًا: هذا اليوم مهم جدًا وقد يحمل إليك نجاح باهر شرط التعامل مع الشريك بهدوء وحكمة.
صحيًا: لا تفرط في ساعات العمل الإضافيةحتى لا تصاب بالإرهاق والتراجع صحيا.
الدلو
مهنيًا: يجب عدم التسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.
عاطفيًا: محاولات الشريك للتقرب منك متواصلة وينجح في ذلك، لكنك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه لك.
صحيًا: التقلبات الصحية التي تمر بها سببها إهمالك وإرهاق نفسك أكثر من اللازم.
الحوت
مهنيًا: هناك لقاء مهم على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة.
عاطفيًا: بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري لتحديد وجهتك المستقبلية، وهذا سيؤدي إلى تغيير جذري في حياتك.
صحيًا: مارس رياضة المشي باستمرار حتى تحافظ على صحة عظامك.