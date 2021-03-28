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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تحذر من حرب أهلية حال انسحاب القوات الأجنبية

الأحد 28/مارس/2021 - 04:24 ص
أفغانستان تحذر من
أفغانستان تحذر من حرب أهلية
وكالات
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حذرت الحكومة الأفغانية من احتمال "اندلاع الفوضى وحرب أهلية" في البلاد في حال انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان قبل إحلال السلام في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابل، إن "الانسحاب المتسرع للقوات الأجنبية من البلاد يشكل خطر العودة إلى الحرب الأهلية".

وأضاف: "إذا كانت "طالبان" تأمل في إثارة الفوضى في البلاد لا قدر الله، والاستيلاء على السلطة فهم مخطئون، لا أحد يريد عودتهم إلى السلطة".

وجاء ذلك بعد يوم من تحذير حركة "طالبان" للولايات المتحدة من تمديد وجودها العسكري في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي في الأول من مايو المقبل، المتفق عليه في الدوحة.

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