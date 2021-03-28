افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

يعود الفنان الكبير محمد عبلة مجددا إلى عالم النحت٬ وذلك من خلال معرضه الأحدث "النحت وسنينه" والمقرر أن يفتتح يوم الجمعة المقبل٬ ويستمر حتي 13 أبريل المقبل٬ بجاليري Access بوسط البلد./>يقدم الفنان محمد عبلة في معرضه الجديد "النحت وسنينه" أكثر من 80 عملًا نحتيًا، تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بخامة البرونز بمعالجات متنوعة لتلك الخامة الجميلة من حيث الملمس والتلوين.سبق لــ"محمد عبلة" أن قدم معرضين لأعمال النحت وهما ‎معرض "برة الكادر" عام 2018 ومعرض "اللعب بالنار" عام 2019.‎تخرج الفنان محمد عبلة من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ودرس النحت في زيورخ. أقام تمثالًا ميدانيًا في مدينة walsrode شمال ألمانيا، عاش الفنان بين مصر وسويسرا وألمانيا٬ وعاد إلى مصر عام 1985 ليستقر فيها بين القاهرة والفيوم.كما شغل "عبلة" منصب مدير عام لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا، ثم أستاذًا زائرًا للفنون بمدرسة أوربرو بالسويد، وترأس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010.وحول انتقاله من الرسم إلي النحت يقول عبلة: أنا أبحث عن أقصر طريق إلى الموضوع٬ وأريد أن تصل رسالة من خلال هذا العمل٬ ولقد أرى أن الفوتوغرافيا يمكن أن تكون أكثر شيء مؤثر٬ واستخدامها داخل العمل الفني٬ حيث إن العمل الفني عندي مزيج من أدوات كثيرة وأشياء مختلفة ومتباينة.