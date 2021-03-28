رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

الأحد 28/مارس/2021 - 03:14 ص
محمد عبلة
محمد عبلة
نضال ممدوح
طباعة
يعود الفنان الكبير محمد عبلة مجددا إلى عالم النحت٬ وذلك من خلال معرضه الأحدث "النحت وسنينه" والمقرر أن يفتتح يوم الجمعة المقبل٬ ويستمر حتي 13 أبريل المقبل٬ بجاليري Access بوسط البلد.

/>يقدم الفنان محمد عبلة في معرضه الجديد "النحت وسنينه" أكثر من 80 عملًا نحتيًا، تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بخامة البرونز بمعالجات متنوعة لتلك الخامة الجميلة من حيث الملمس والتلوين.

سبق لــ"محمد عبلة" أن قدم معرضين لأعمال النحت وهما ‎معرض "برة الكادر" عام 2018 ومعرض "اللعب بالنار" عام 2019.

‎تخرج الفنان محمد عبلة من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ودرس النحت في زيورخ. أقام تمثالًا ميدانيًا في مدينة walsrode شمال ألمانيا، عاش الفنان بين مصر وسويسرا وألمانيا٬ وعاد إلى مصر عام 1985 ليستقر فيها بين القاهرة والفيوم.

كما شغل "عبلة" منصب مدير عام لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا، ثم أستاذًا زائرًا للفنون بمدرسة أوربرو بالسويد، وترأس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010.

وحول انتقاله من الرسم إلي النحت يقول عبلة: أنا أبحث عن أقصر طريق إلى الموضوع٬ وأريد أن تصل رسالة من خلال هذا العمل٬ ولقد أرى أن الفوتوغرافيا يمكن أن تكون أكثر شيء مؤثر٬ واستخدامها داخل العمل الفني٬ حيث إن العمل الفني عندي مزيج من أدوات كثيرة وأشياء مختلفة ومتباينة.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا