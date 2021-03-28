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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية و«الحركة الشعبية شمال» توقعان اتفاق إعلان مبادئ

الأحد 28/مارس/2021 - 04:49 ص
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
وكالات
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عقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت، قمة ثنائية بمدينة جوبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" بحث الجانبان خلال القمة العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام فيهما.

واستعرضت القمة بصورة أساسية التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأعلن الفريق توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، أن رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الحركة الشعبية شمال سيوقعان يوم الأحد إعلان مبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة.

وصرح بأن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح قلواك في تصريح صحفي في ختام القمة، أن رئيس مجلس السيادة عقد جلسة محادثات قبيل إنعقاد القمة الرئاسية مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.

وأكد أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال باتت واضحة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال قطع أشواطا متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ.

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