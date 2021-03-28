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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: نثق بقدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 04:19 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
وكالات
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أعربت السعودية عن تقديرها للكفاءة العالية التي أظهرتها مصر في التعامل مع حادث جنوح سفينة الحاويات في قناة السويس منذ أيام، وثقتها في قدرة مصر على إنهاء هذه الأزمة.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأنها "تقدر بالغا وتدعم الجهود التي تبذلها مصر في التعامل مع الحادثة".

وأعربت الخارجية السعودية عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة.

وأكدت وقوف المملكة مع مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته، وفقا لما تقدره السلطات المصرية.

كما أكدت استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية لهذا الغرض، وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

وميدانيا، تتواصل محاولات تحرير السفينة العالقة منذ الثلاثاء، باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة، فيما تبقى الملاحة معطلة لليوم الخامس على التوالي في هذا المجرى المائي بالغ الأهمية على صعيد حركة التجارة البحرية عالميا.

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