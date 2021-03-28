مؤسسة النفط الليبية تعلن السيطرة على تسرب نفطى قرب حقل الظهرة

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن فرقها الفنية تمكنت من إصلاح تسرب قرب حقل الظهرة النفطي، دون تأثر العملية الإنتاجية للحقل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المؤسسة: "الفرق الفنية تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية".وأشارت إلى أن "العطل وقع في خط بقطر 32 بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع 140 كم".وأشادت المؤسسة بالجهود المبذولة من قبل فني الحقل للسيطرة على التسرب في سبيل الحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر.