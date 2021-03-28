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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 4922 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 04:25 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4922 إصابة، و567 وفاة جديدة بـ"كوفيد- 19".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت الحكومة إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة، بسبب ضعف الوعي الصحي للسكان".

وسجلت المكسيك إجمالي إصابات بكورونا بلغ مليونين و224767 حالة، وحصيلة وفيات بلغت 201429 حالة.

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