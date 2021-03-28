المكسيك تسجل 4922 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4922 إصابة، و567 وفاة جديدة بـ"كوفيد- 19".وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت الحكومة إلى أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة، بسبب ضعف الوعي الصحي للسكان".وسجلت المكسيك إجمالي إصابات بكورونا بلغ مليونين و224767 حالة، وحصيلة وفيات بلغت 201429 حالة.