الجزائر.. مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز فى وهران

لقي 5 أفراد من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بالغاز في مسكن اجتماعي بمنطقة العين البيضاء في وهران بالجزائر.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أكدت مصادر مطلعة أن "الضحايا الخمس المنتمين لعائلة واحدة هم أم في العقد الخامس من عمرها، و4 بنات، أصغرهن بعمر 3 سنوات".وأشارت إلى أن "جثث الضحايا نقلت إلى مستشفى وهران الجامعي، عقب إبلاغ مصالح الحماية المدنية بالحادث".