الولايات المتحدة.. تحليل الحمض النووى يكشف هوية قاتل ارتكب جريمته قبل 42 عاما

أفادت شبكة "CNN" الأمريكية بإلقاء القبض على رجل في كنساس بتهمة اغتصاب وقتل امرأة عام 1979 في كولورادو، بعد مطابقة حمضه النووي للحمض الذي كان على معطف الضحية.وأشارت القناة إلى أن جيمس هيرمان داي البالغ 64 عاما، متهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى أودت بحياة إيفلين كاي داي، التي تعرضت للاعتداء الجنسي والخنق في نوفمبر 1979.وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة ويلد في بيان له إن "هيرمان داي، الذي يعيش في ويتشيتا بولاية كنساس، محتجز في سجن مقاطعة سيدجويك بانتظار تسليمه إلى مقاطعة ويلد".وفي التفاصيل، فقد طلب المحقق في القضية في مقاطعة ويلد من مكتب التحقيقات في كولورادو تشغيل دليل الحمض النووي في جرائم القتل العام الماضي، حيث تسمح قاعدة البيانات هذه لمسؤولي إنفاذ القانون ومختبرات الجريمة بتبادل آلاف ملفات الحمض النووي والبحث فيها.وتبين من خلال البحث أن الحمض النووي لمغتصب إيفلين كاي داي الذي عثر عليه على معطفها وتحت أظافرها، يعود إلى هيرمان داي.