قبرص: إصابات كورونا البريطانى تمثل 95.5% من الإصابات الجديدة

أكدت وزارة الصحة في قبرص أن انتشار الطفرة البريطانية من كورونا في جميع أنحاء الجزيرة شهد زيادة مقلقة، حيث شكل 95.5% من جميع الإصابات للفترة من 16 فبراير ولغاية 6 مارس الجاري.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت في بيان لها إن "الإحصاءات تظهر أن الإصابة بالسلالة البريطانية زادت بأكثر من الضعف خلال الفترة من 1 – 15 فبراير الماضي".وأضافت: "أصابت السلالة الجديدة من كورونا عددا كبيرا من الشباب، مما أدى إلى دخول المزيد منهم إلى المستشفيات".وسجلت السلطات في الفترة ما بين 10 و23 مارس الجاري 5093 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ معدل التشخيص التراكمي خلال 14 يوما 573.5 لكل 100 ألف شخص من السكان.وسجلت قبرص إجمالي إصابات بلغ 42028 حالة في الجزيرة التي عدد سكانها حوالي 900 ألف شخص، توفي منهم 248 شخصا.