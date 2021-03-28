هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

أكد السويدي هنريك لارسون، مساعد المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة الإسباني، أنه لا يمكن لأي لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وفي مقابلة مع الموقع الرسمي لنادي برشلونة، قال لارسون: "ما فعله ميسي رائع، لا يستطيع أحد أن يفعل ما فعله ميسي، كمية الأهداف الذي سجلها أمر رائع لا يمكن تخيله، ليس لدي كلمات كافية لوصف ميسي".وأضاف لارسون: "عندما كنت لاعبًا كان ميسي فتى يافعًا، أذكر اليوم الأول الذي جاء فيه إلى التدريبات، حينها تساءلنا أنا وجيوفاني فان برونكهورست من يكون ذلك الفتى، ولكن ذلك الفتى أصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم".وحول قدرة برشلونة على تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، قال لارسون: "نفكر في مباراة تلو الأخرى، لا يمكننا التفكير لما هو أبعد من التحدي القادم، والذي هو لقاء بلد الوليد، نهائي كأس الملك؟، لقد لعبنا بصورة جيدة للغاية في هذه المنافسة، واستحقينا التأهل إلى النهائي".