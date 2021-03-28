رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

الأحد 28/مارس/2021 - 06:38 ص
ميسى
ميسى
أ ش أ
طباعة
أكد السويدي هنريك لارسون، مساعد المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة الإسباني، أنه لا يمكن لأي لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع الموقع الرسمي لنادي برشلونة، قال لارسون: "ما فعله ميسي رائع، لا يستطيع أحد أن يفعل ما فعله ميسي، كمية الأهداف الذي سجلها أمر رائع لا يمكن تخيله، ليس لدي كلمات كافية لوصف ميسي".

وأضاف لارسون: "عندما كنت لاعبًا كان ميسي فتى يافعًا، أذكر اليوم الأول الذي جاء فيه إلى التدريبات، حينها تساءلنا أنا وجيوفاني فان برونكهورست من يكون ذلك الفتى، ولكن ذلك الفتى أصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وحول قدرة برشلونة على تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، قال لارسون: "نفكر في مباراة تلو الأخرى، لا يمكننا التفكير لما هو أبعد من التحدي القادم، والذي هو لقاء بلد الوليد، نهائي كأس الملك؟، لقد لعبنا بصورة جيدة للغاية في هذه المنافسة، واستحقينا التأهل إلى النهائي".

موضوعات متعلقة

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا