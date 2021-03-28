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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ليسيه الإسكندرية يستضيف «جنة هنا» بداية من 1 أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 02:29 ص
مسرح ليسيه
مسرح ليسيه
أ ش أ
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أعلن مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، مساء أمس السبت، استضافته للعرض المسرحي"جنة هنا"على خشبته بداية من 1 وحتى 5 أبريل المقبل.

مسرحية "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، وهى من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها بيت المسرح في أكثر من موسم ناجح داخل وخارج القاهرة، وقامت مؤخرا بأول رحلة تجول في محافظة كفر الشيخ ضمن خطة المواجهة والتجوال التي وضعها البيت الفني وتنظمها فرقة مسرح "المواجهة" تحت إشراف وإدارة الفنان محمد الشرقاوي.

"جنة هنا" عرض مسرحي يستعرض من خلال أحداثه عدة قضايا شائكة تخص المرأة أهمها خطورة غياب رب الأسرة بعد سنوات قليلة من الزواج سواء بالسفر أو الانفصال أو الوفاة وتحمل الأم ما لا يطيق في تربية الأبناء، إلى جانب الضغط المجتمعي على المرأة والختان والمخاطر التي تتعرض لها الفتاة من جراء هذا الفعل صحيا ونفسيا.

العرض من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، وبالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، المخرج المساعد نائل علي، وتأليف صفاء البيلي،وإخراج محمد صابر.

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