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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الأحد 28/مارس/2021 - 02:14 ص
احتفالية للإنشاد
احتفالية للإنشاد الدينى
نضال ممدوح
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تقدم فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية٬ اليوم الأحد، بقبة الغوري، احتفالية تحت شعار «فلنسمع حتى نرى.. ونرى حتى نسمع»، وذلك بمناسبة الاحتفال بنصف شعبان المبارك.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس فرقة سماع، في تصريحات خاصة لــ«الدستور»: «نحتفل معًا ونشدو في ليلة مباركة بقبة الغوري في برنامج متميز ورائع وتقديم الأصوات الجديدة لعام 2021 لفرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، وتقديم السير الشعبية التي تدعو إلى القيم والمبادئ والمحبة والسلام برؤية فنية وبإسلوب جديد يبرز ويؤكد على تفرد الشخصية المصرية».

وأضاف: «وتشارك فرقة الحور للإنشاد في الاحتفالية٬ والتي قدمناها من خلال مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية وقبة الغوري في ورشة فنية من ورش فرقة سماع للإنشاد».

جدير بالذكر، أن فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية أسست ضمن مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية وفلسفة قبة الغوري، حيث تواصل الفرقة تألقها ورسالتها من خلال ورشة منشد الغوري في الحفاظ على التراث القديم وإحياء القوالب والمقامات الروحية في فن السماع.
انتصار عبد الفتاح
احتفالية للإنشاد الدينى
انتصار عبد الفتاح
احتفالية للإنشاد الدينى

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