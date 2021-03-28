سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 28-3-2021





4.25 جنيه للشراء.



4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى



4.23 جنيه للشراء.



4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر



4.23 جنيه للشراء.



4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى



4.20 جنيه للشراء.



4.27 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عوده



4.23 جنيه للشراء.



4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



4.24 جنيه للشراء.



4.28 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية



4.24 جنيه للشراء.



4.29 جنيه للبيع.



جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.



يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حسبما أفادت التداولات الصباحية في أسواق المال، اليوم الأحد 28-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.وعلى المستوى المحلي، يشهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقرارًا ملحوظًا في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المصرية، من خلال متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.محليًا، جاء أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.29 جنيه في بنك المشرق، بينما جاء أفضل سعر للبيع في بنك قطر الوطني QNB عند مستوى يبلغ 4.26 جنيه.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-3-2021سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى