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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا

الأحد 28/مارس/2021 - 01:55 ص
الشاعر عبد الله
الشاعر عبد الله زهير
نضال ممدوح
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يحل الشاعر البحريني عبد الله زهير٬ في السادسة من مساء غدًا الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "زهير" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: جنة المستحيل٬ رقصة غجرية٬ ومقطوعتان لراقصة باليه.

وعبدالله زهير شاعر وناشط ثقافي.حاصل على البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات. حاصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها. عضوية فاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين. السكرتير التنفيذي لأسرة الأدباء والكتاب في البحرين من فبراير2016 إلى أبريل 2017.

صدر له: دواوين: قمر يتخلّقُ من مجهول٬ الخروج من مدائن القيامة٬ ظلال الإله يليها رقصات تؤبجدُ الهواء.

في سياق متصل يبث المجلس في السابعة من مساء نفس اليوم٬ محاضرة أونلاين بعنوان "روبابيكيا.. عفوية المدينة - الجناح الوطني المصري – بينالي فينيسيا الدولي للعمارة 2018). والتي يحاضر فيها كلا من المهندسين المعماريين: إسلام المشتولي٬ ومعاد أبو زيد.

وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة٬ وضمن برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

هذا وتبث الفعاليتين عبر القناة الرسمية للمجلس باليوتيوب٬ وصفحته الرسمية بالفيس بوك.

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