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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-3-2021

الأحد 28/مارس/2021 - 05:56 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 28-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-3-2021

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.09 جنيه للشراء، 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر الدينار على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، مستوى 48.89 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

تعرض شبكة فروع المصرف المتحد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.52 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

بلغت مستويات أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية إلى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند مستوى 49.63 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

بينت شاشات التداول اللحظية مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، اليوم عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

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