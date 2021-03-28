نجوم الفن يشاركون فى افتتاح مهرجان الأنبا رويس (صور)

بدأ مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فاعليات المهرجان الأول للمونودراما، والذي يحمل اسم الفنان الراحل جورج سيدهم، وذلك بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين، والدكتورة ليندا مكرم زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم، وعدد من أفراد عائلته، وعدد من الشخصيات العامة.بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، كما تم عرض فيلم تسجيلي يضم مقتطفات من أعمال الراحل جورج سيدهم مع ثلاثي أضواء المسرح، وغيرها والتي تفاعل معها الحضور، وكذلك تم عرض لبعض من أفلامه الدينية.وفي كلمته أعرب الإعلامي، أسامة منير، عن سعادته بإطلاق الدورة الأولى لمهرجان المونودراما باسم الفنان جورج سيدهم، وقال إنه استطاع أن يرسم البسمة على وجوهنا، ومازلنا نتذكر كل أعماله و«قفشاته» التي قدمها عبر شاشة السينما.وتحدث الفنان هاني رمزي، عن الجانب الإنساني للفنان الراحل، مشيرًا إلى أنه كان متواضعًا ومحبًا للجميع، وكانت بدايتي معه عندما كان هو عملاق، وأنا كنت في بداياتي، وقتها كنت أشعر بالخوف، لكن عندما وقفت بجانبه لم أشعر أنه غريب عني، بل شعرت أنه أب روحي بالنسبة لي، فتعلمت منه الكثير، أما الشئ الذي تعلمته أكثر هو أن أشكر ولا أتذمر، فعندما رأيته في تعبه وآلامه، والذي امتد لفترة تصل إلى العشرين عامًا، وهو يعاني من ألم عضوي ونفسي، لأن الفنان عندما يتوقف عن العطاء يتألم كثيرًا، لعدم قدرته على إعطاء جرعات تمثيلية بشكر كبير، فكان شاكرًا جدًا غير متذمر، وكان مرحبًا بكل من يسأل عليه ومضيف لكل شخص يقصد زيارته، وكنت أخرج من زيارته إنسان آخر يستصغر كل المشاكل التي تؤرق حياته اليومية؛ لأنه مثال لحياة الشكر، ولا ننسى دور زوجته الدكتورة ليندا السيدة العظيمة، والتي تحملت سنين طويلة من العطاء.وتحدثت الفنانة شيرين عن بداية مشوارها الفني مع الفنان جورج سيدهم في عام ١٩٧٧، وقالت: «كنت أحضر مسرحيات للفنان جورج سيدهم، ولم أتوقع يومًا أنني سأكون أحد أبطال مسرحية المتزوجون، وأن هذه المسرحية ستكون علامة بارزة في تاريخي الفني».وأضافت: «أتذكر أيضًا عندما كان يعزمنا في بيته القريب من التحرير بجوار المتحف المصري، وكان يقوم بنفسه بطهي الطعام لنا، وكانت العلاقة معه كأنك وسط عائلتك، فهو شخص ودود هو وزوجته الدكتورة ليندا والتي أعرف جيدًا دورها مع الراحل الحبيب جورج سيدهم».وتحدث رئيس المهرجان المخرج السينمائي، روماني خيري، قائلًا: «إنني فخور جدًا بوجودي على خشبة المسرح، وأحب أن أشكر قداسة البابا تواضروس الثاني على رعايته للمهرجان المسرحي الأول للمونودراما، والقائمين على مسرح الأنبا رويس، وكل المجموعة التي تعمل بحب، وأيضًا أشكر الفنان الكبير والعملاق جورج سيدهم على كل ما قدمه لنا من فرحة وابتسامة، وكل الحب لزوجته التي أعطتنا هذا الشرف الكبير بتشريفها بالحضور للمهرجان».وقال ميشيل جرجس، مدير المهرجان، إنه سعيد بهذا العمل الكبير الذي كان حلمًا وأصبح حقيقة، أن يتم تنظيم مهرجان لفن المونودراما بوجود لجنة تحكيم متخصصة وعلى مستوى عالي من الخبرة، وأيضًا لتسمية الدورة الأولى للمهرجان على اسم الفنان المحبوب جورج سيدهم».وأشارت الكاتبة فاطمة ناعوت إلى أن الفنان جورج سيدهم عاش إنسانًا بكل المعاني فكان حقًا ملاك البسمة، مشيرة إلى أنها كتبت قصيدة له عبرت فيها عن شخصه وإنسانيته، وأن ما مر به الفنان لم يكن تجربة بقدر ما كان نعمة؛ لأنه عاش مبتسمًا قابلًا تجربته بشكر ورضا، ولفتت إلى دور زوجته التي تحملت تجربة مرض زوجها بصبر وحب، فهي تستحق كل تقدير.وأعربت ميرفت صليب، مديرة مسرح الأنبا رويس ومؤسسة المهرجان، خلال كلمتها عن سعادتها بحضور عدد من الفنانين في مسرح الأنبا رويس، والمشاركة في تكريم الفنان الكبير جورج سيدهم الذي أسعد الكثيرين بفنه الجميل.وقال الفنان نضال الشافعي، إنه سعيد بمشاركته في لجنة تحكيم مهرجان المونودراما، وإنه تعلم الكثير من فن الفنان جورج سيدهم، والذي قدم الضحكة بكل رقي وخفة ظل أحبها الكثيرون، وأن جورج سيدهم سيبقى فى قلوب الجميع.