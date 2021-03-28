القنصلية الروسية بالغردقة تنظم معرض صور لعدد من الزعماء

نظمت القنصلية الروسية بالغردقة معرضًا للصور تحت عنوان "يورى جاجارين"، ضمن فعاليات ملقتى النحت والفنون الدولي في نسخته الثالثة، بحضور عدد كبير من مسؤولي القنصلية والجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة.كان من بين أبرز الصور التي تم عرضها داخل المعرض صور لعدد من الزعماء والرؤساء المصريين من بينهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الشهيد محمد أنور السادات، التي لاقت قبولًا لدى كثير من الروس المقيمين، مؤكدين أن صداقة مصر وروسيا تاريخية وهناك علاقات وسمات كثيرة تربط الشعوب والحكام معًا.وأكد القنصل الروسي فيكتور فوروبايف أن عرض صور لزيارات الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات بالمعرض هي تعبير عن أواصر الصلة التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمثل أهمية بالغة لدي الشعب الروسي وحكومته.وأضاف القنصل العام الروسي بالغردقة لـ"الدستور"، أن معرض الصور الفوتوغرافية هوا لأول رائد فضاء الروسي يدعي "يورى جاجارين"، لافتًا الي أن الصور الخاصة بالزعماء المصريين هي مثابة تعبير حقيقي لاحترام تاريخ مصر وشعبها وكيف كانت علاقة الدولتين منذ عشرات السنين.