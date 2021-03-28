رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أسامة الشاذلى: «أوراق شمعون المصرى» عمل تاريخى ضخم

الأحد 28/مارس/2021 - 01:28 ص
أسامة الشاذلي
أسامة الشاذلي
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع٬ أولى تجارب الكاتب د. أسامة عبدالرؤوف الشاذلي٬ بعنوان "أوراق شمعون المصري".

وأسامة الشاذلي يعمل أستاذا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، ويعد رائدا من رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، ويقوم بتدريس مادة تاريخ الطب٬ بكلية الطب جامعة عين شمس٬ وكذلك بجامعة برشلونة.

ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012 ٬ وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.

وكشف "الشاذلي" في تصريح لــ"الدستور" عن روايته أنها عمل تاريخي درامي ضخم٬ يصل إلى 638 صفحة ترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

وتابع "الشاذلي": "أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية".

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

موضوعات متعلقة

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا

أسامة الشاذلى: «أوراق شمعون المصرى» عمل تاريخى ضخم

الليلة.. مناقشة رواية مدينة الشمس للكاتب مينا ناجى