أسامة الشاذلى: «أوراق شمعون المصرى» عمل تاريخى ضخم

صدرت حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع٬ أولى تجارب الكاتب د. أسامة عبدالرؤوف الشاذلي٬ بعنوان "أوراق شمعون المصري".وأسامة الشاذلي يعمل أستاذا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، ويعد رائدا من رواد جراحة القدم والكاحل في مصر والوطن العربي، ويقوم بتدريس مادة تاريخ الطب٬ بكلية الطب جامعة عين شمس٬ وكذلك بجامعة برشلونة.ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012 ٬ وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.وكشف "الشاذلي" في تصريح لــ"الدستور" عن روايته أنها عمل تاريخي درامي ضخم٬ يصل إلى 638 صفحة ترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.وتابع "الشاذلي": "أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية".وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".