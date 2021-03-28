«سنهابى».. قصة شاب هاجر بحثًا عن الثراء فعثروا عليه جثة بليبيا

قصص مختلفة يعيشها المهاجرون غير الشرعيين، جميعها تعبر عن الحلم الضائع الذي يراود كثير من الشباب بالترحال بطريقة غير شرعية، وتظل الحقيقة واحدة أن الهجرة غير الشرعية ناقوص خطر ما زال يطرق أبواب بيوتنا ويسرق أرواح شبابنا.قصة «سنهابي» ليست جديدة على آذان المصريين الذين اعتادوا سماع القصص المؤلمة والمفزعة عن الشباب الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لحلم السفر إلى ليبيا والعمل هناك، لتختلف الروايات والقصص.سنهابي محمد علي، أحد أبناء قرية منشأة عبدالمجيد التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، هاجر إلى ليبيا بحثًا عن الثراء والرزق الواسع، ولكنه عثر عليه جثة هامدة في حادث انقلاب سيارة في ليبيا.وقال جمال صالح، والد زوجة سنهابي، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن زوج ابنته سافر ولم يعلم أحد بسفره، ولكنهم تفاجأوا بخبر هجرته، وتلقوا اتصالًا هاتفيًا يفيد بوفاته في حادث بليبيا.وأضاف أنه ترك ولدًا عمره سنة ونصف، وزوجته حامل، وكان معتادًا على السفر قبل الزواج، متابعًا: "بينزل يشتغل عامل، ولكن خبر سفره ووفاته نزل علينا كالصاعقة".وسيطرت حالة من الحزن على مركز إطسا في محافظة الفيوم، بعد اكتشاف إصابة 6 أشخاص ووفاة شخصين، في حادثة ليبيا، وتبين أن المتوفين هم"سيد محمد السيد مصطفى"، و"سنهابي محمد علي محمد"، والمصابين هم "رمضان كليب أحمد السعداوي"، و"أحمد رمضان أبو محمد"، و"خالد شحاتة جمعة سليمان"، و"وليد شداد محمود محمود"، و"أيمن عبد العزيز عطية ميهوب"، و"محمد جمعة حسن أحمد"، وجميعهم من مركز إطسا بمحافظة الفيوم من قرى حجز دفنو وحلفا وأبو جندير، وبعض القرى المجاورة.وكانت ليبيا أعلنت مصرع 4 وإصابة 19 مصريًا في حادث نتيجة انقلاب سيارة تقلهم في هجرة غير شرعية في منطقة جبلية، وبالكشف تبين من الأسماء والبيانات أنهم 8 من أبناء محافظة الفيوم.وأوضح أحد أهالي قرية منشأة عبد المجيد، أنّ السيارة انقلبت بهم في منطقة " ذالمخيلي"، بالقرب من مدينة طبرق، موضحًا أنّ أحد أقاربهم في ليبيا أرسل لهم أسماء المتوفين والمصابين، وطلب منهم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل أهالي المتوفين والمصابين إليهم.