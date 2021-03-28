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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفل بتكريم سمير صبرى ونادية الجندى

الأحد 28/مارس/2021 - 01:19 ص
سمير صبرى ونادية
سمير صبرى ونادية الجندى
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تنطلق اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث من الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تحمل هذا العام اسم سمراء النيل النجمة مديحة يسري.

تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا، بمؤتمر صحفي للنجم سمير صبري؛ احتفالا بتكريمه في المهرجان هذا العام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر ويحضرها سيد فؤاد رئيس المهرجان.

وفي تمام الحادية عشر صباحا، تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي لنجمة الجماهير نادية الجندي، ويدير المؤتمر الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

وفي الثانية ظهرا يفتتح معرض لسمراء النيل النجمة مديحة يسري بقصر ثقافة الأقصر، بالإضافة إلى تكريمات والإهداءات وبحضور عدد من نجوم الفن.

فيما يفتتح معرض "10 سنوات من الخيال" في تمام الرابعة مساء بقصر ثقافة الأقصر، بحضور الكاتب سعد القرش لتوقيع الكتاب الذي يحمل نفس الاسم.

وفي تمام العاشرة مساء يقام حفل تكريم 10 شخصيات مصرية و10 شخصيات أفريقية دعمت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مدار 10 سنوات.

كما يشهد الحفل تكريم السينما السودانية وهي ضيف شرف المهرجان هذا العام، كذلك يتم إطلاق جمعية المهرجانات الأفريقية تحت إشراف النيجيري مايكل بريش.

أما الأفلام فيبدأ عرضها في تمام الثانية عشر ظهرا، وتبدأ بالفيلم الكيني "الخطاب"، وفي الساعة الرابعة مساء يعرض فيلم "نابشي الموتى" من بوركينا فاسو.

كما يعرض في تمام الرابعة فيلم "السيدة إف" من هولندا، وفي السادسة مساء يعرض الفيلم الجزائري "لا تحكوا لنا المزيد من القصص"، كما يعرض الفيلم النمساوي "زاهو زاي".

ويعرض المهرجان في تمام السادسة مساء فيلم "الأخوة الأعداء" للمخرج حسام الدين مصطفى، وبحضور بطل العمل الفنان محيي إسماعيل.

وفي الثامنة مساء يعرف الفيلم المغربي "زنقة كونطاكت "، كذلك يعرض الفيلم النيجيري "وساطة"، ويعرض أيضا فيلم "الغسالة" بحضور بطل العمل النجم محمود حميدة.

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