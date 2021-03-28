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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. مناقشة رواية مدينة الشمس للكاتب مينا ناجى

الأحد 28/مارس/2021 - 01:09 ص
رواية مدينة الشمس
رواية مدينة الشمس
نضال ممدوح
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تنظم دار العين للنشر والتوزيع٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة أونلاين٬ لمناقشة رواية "مدينة الشمس" والصادرة مؤخرًا عن الدار٬ للكاتب الشاعر مينا ناجي.

ويناقش الرواية المترجم أمير ذكي الذي صدر له العديد من الكتب المترجمة، وحصل على جائزة رفاعة الطهطاوي عن ترجمة كتاب "سنة الأحلام الخطيرة" للفيلسوف سلافوي جيجيك.

ومينا ناجي كاتب وشاعر مصري٬ أصدر عدد من الكتب تنوعت بين الشعر والقصة والرواية وهي: ديوان "سحر حقيقي"٬ والمجموعة القصصية "الجندب يلهو حرًا في شوارع القاهرة"٬ بالإضافة إلي روايته الأولى "بلا أجنحة".

ومن أجواء الرواية: "سُميت الكوربة بهذا الاسم لأن الترام كان يأخذ منعطفًا عند هذه المنطقة حيث ينادى الكمسري "لا كورب"، قال م. هذه المعلومة لـ ح.. وأضاف إن مصر الجديدة ليست في الأصل جزء من القاهرة، بل أن البارون البلجيكي إدوارد إمبان فكّر، في 1905، بإنشاء مجتمع حضري جديد وسط صحراء العباسية بعد ثكنات الجيش البريطاني، على بُعد حوالي 15 كيلو متر شمال شرق القاهرة، متأثرًا في ذلك بأفكار المدن الحدائقيّة التي ظهرت في أوروبا على شاكلة مدينة باريس وقتها، والتي بناها بارون آخر أيضًا هو البارون هاوسمان.

يشرح م. أن المقصود في الأصل أن تصبح هليوبوليس "واحة في الصحراء" تحتوي على أكبر فندق في العالم وعلى ملعب جولف فسيح ومضمار لسباق الخيل.

وأوضح أن ذلك لم يكن سهلًا، فلم يكن الأمر يقتضي نقل الماء فقط، بل ونقل التربة أيضًا. أتى إمبان بالماء المعاد تدويره من محطات كهرباء في شبرا، أما التربة فنقلها من أراض النيل الخصبة.

بالأدق، يشير م.، كان المقصود إنشاء واحتين تفصلهما منطقة صحراوية، مخطتتان على هيئة نجمة قلبها كاتدرائية البازليك التي دُفن في قبوها البارون عام 1929. كان باستطاعه المرء وهو واقف في الشرفة العليا لكنيسة البازيليك أن يرى أهرام الجيزة، ولذلك سُمي الشارع الممتد حاليا من البازيليك حتى نادي (هليوبوليس) باسم شارع الأهرام.

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