حفل إطلاق كتاب «لماذا فقد حورس عينه؟» بمكتبة ديوان.. اليوم

تستضيف مكتبة ديوان بمصر الجديدة٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ حفل توقيع وإطلاق كتاب "لماذا فقد حورس عينه؟.. قراءة جديدة في الفكر المصري القديم" والصادر مؤخرا عن دار البلسم لكتب الأطفال٬ من تأليف الكاتبة د. ميرفت عبد الناصر استشاري الطب النفسي بجامعة كنجز كوليج بالعاصمة البريطانية لندن.ويتناول الكتاب مفهوم "الحكمة" أو "البصيرة" في الفكر المصري القديم، وهي التي من أجلها فَقَدَ حُورَس عينه كما تحكي الأسطورة القديمة؛ مما يجعل المصري القديم أول مَنْ توصل لتلك العلاقة التي تربط بين "البَصَر" و" البَصِيرَة" في التاريخ.ويناقش الكتاب من خلال رؤية جديدة عددًا من الأطروحات الفلسفيَّة التي يدور حولها الفكر المصري القديم، من بينها فلسفة الوطن وخاصيَّة المكان وفلسفة العقل وتركيبة النفس البشرية، وأيضًا الضحك الذي كان يمثل للمصري القديم نوعًا من التمرُّد الساخر، وفوق كل هذا فلسفة "مَاعِتْ" التي تعني العدل والاعتدال وصدق القول والفعل، وهي في الحقيقة المحور الرئيسي الذي تدور حوله كل جوانب الفلسفة المصريَّة القديمة.كما يعكس هذا الكتاب تلك الهموم المعرفية والحياتية، التي أرقت كاتبته منذ وطأت قدماها الأراضي البريطانية، قبل 25 سنة، بخصوص الفجوة المعرفية التي تفصلها هي وأبناء وطنها عن الأوروبيين حول حقيقة التاريخ المصري القديم.