«مستقبل الأسهم العالمية» محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد٬ محاضرة تفاعلية مباشرة٬ تحت عنوان «مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية»، يلقيها الدكتور سيد الصيفي؛ أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية التجارة- جامعة الإسكندرية.تتناول المحاضرة مستقبل الأسهم العالمية والأسهم المصرية، وبعض المحاور الرئيسية التي تخص الفترة الحالية التي يمر بها العالم والبلاد من خلال طرح بعض الأسئلة منها هل العالم في انتظار أزمة مالية عالمية جديدة؟، ويأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية في نشر الوعي والثقافة والتوعية الاقتصادية.هذا وتبث المحاضرة عبر الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».يشار إلي أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر أواخر العام الماضي٬ في تقرير له من أخطار حدوث آثار اقتصادية مزمنة، تظهر على شكل خسائر طويلة الأجل في النمو والتوظيف.وتحدث التقرير عن زيادة عجز المالية العامة، وارتفاع الديون بأحجام لم يشهدها العالم طوال العقدين الماضيين في كثير من البلدان، مما يخشي منه حدوث أزمة مالية عالمية كتلك التي تعرض لها العالم في العام 2008.وقال الصندوق، إن الأزمة قادت إلى ارتفاع عجز الشركات عن السداد ومخاطر الائتمان في البنوك، مع احتمال أن تبلغ الخسائر 190 مليار دولار أمريكي أو خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.