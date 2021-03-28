تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

حول المنتخب الصربي تأخره بهدفين أمام ضيفه البرتغال إلى تعادل ثمين بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راجكو ميتيتش، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.سجل هدفي البرتغال: اللاعب ديجو جوتا في الدقيقتين 11 و36، بينما أحرز هدفي صربيا كل من ألكسندر متروفيتش في الدقيقة 46 وفيليب كوستيتش بالدقيقة 60.وبتلك النتيجة، رفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من التصفيات بالمجموعة الثامنة، تعادل منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب مالطة بهدفين لكل منهما.وارتفع رصيد سلوفاكيا الي نقطتين في المركز الرابع، بينما حصدت مالطة النقطة الأولى لها في المجموعة وظلت في المركز السادس والأخير بفارق الأهداف عن قبرص صاحبة المرتبة الخامسة بنقطة واحدة أيضا.ويتصدر المجموعة المنتخب الروسي برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سلوفينيا بثلاث نقاط، ثم كرواتيا في المركز الثالث بنفس رصيد سلوفينيا.