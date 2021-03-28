رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

الأحد 28/مارس/2021 - 12:32 ص
تعادل البرتغال وصربيا
تعادل البرتغال وصربيا
أ ش أ
طباعة
حول المنتخب الصربي تأخره بهدفين أمام ضيفه البرتغال إلى تعادل ثمين بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راجكو ميتيتش، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

سجل هدفي البرتغال: اللاعب ديجو جوتا في الدقيقتين 11 و36، بينما أحرز هدفي صربيا كل من ألكسندر متروفيتش في الدقيقة 46 وفيليب كوستيتش بالدقيقة 60.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة من التصفيات بالمجموعة الثامنة، تعادل منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب مالطة بهدفين لكل منهما.

وارتفع رصيد سلوفاكيا الي نقطتين في المركز الرابع، بينما حصدت مالطة النقطة الأولى لها في المجموعة وظلت في المركز السادس والأخير بفارق الأهداف عن قبرص صاحبة المرتبة الخامسة بنقطة واحدة أيضا.

ويتصدر المجموعة المنتخب الروسي برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخب سلوفينيا بثلاث نقاط، ثم كرواتيا في المركز الثالث بنفس رصيد سلوفينيا.

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«مستقبل الأسهم العالمية» محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. محبى فريد الأطرش تكرم «أمهات السينما» بأتيليه القاهرة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)