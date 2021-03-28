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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

الأحد 28/مارس/2021 - 12:30 ص
تعادل بلجيكا مع التشيك
تعادل بلجيكا مع التشيك
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تعادل منتخب بلجيكا لكرة القدم مع نظيره التشيكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد إدين أرينا بالعاصمة التشيكية براج، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وافتتح بروفود افتتح لمنتخب التشيك في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 60، نجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدف التعادل لبلجيكا بعد تلقيه تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ومن ثم التلاعب بدفاعات التشيك، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخبي التشيك وبلجيكا للنقطة الرابعة، ليحتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة الأولى، فاز منتخب لوكسمبورج على مضيفه منتخب أيرلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما استاد أفيفا بمدينة دبلن الأيرلندية، سجله جيرسون رودريجيز في الدقيقة 85، ليقفز للمركز الثالث في ترتيب المجموعة، ويتصدر المجموعة المنتخبان الصربي والبرتغالي بعد تعادلهما 2-2 وحصولهما على نقطتهما الرابعة، ليحتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب.

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