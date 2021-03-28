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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليونانى: التلقيح ضد كورونا يسير على ما يرام

الأحد 28/مارس/2021 - 05:51 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، إذا كانوا على استعداد للتطعيم ضد فيروس كورونا سيحصلون على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول نهاية أبريل أو بداية مايو.

وقال رئيس الوزراء اليوناني - خلال زيارته لوحدة تطعيم جديدة في العاصمة اليونانية أثينا- أنه بحلول نهاية مارس الجاري سيتم إعطاء ما لا يقل عن 1.7 مليون جرعة لقاح، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضاف: "لقد صمد نظام الصحة الوطني حتى الآن وسيظل صامدا تحت ضغط معدلات انتقال الفيروس التي لا تزال مرتفعة، وأتوجه بالشكر إلى الأطباء والممرضات الذين يعملون على مكافحة الوباء.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستخدم جميع الوسائل المتاحة له لضمان تسليم اللقاحات في الوقت المناسب إلى الدول الأعضاء، مضيفا أنه هو نفسه أصر على ذلك في اجتماعات الاتحاد الأوروبي.

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