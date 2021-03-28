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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

الأحد 28/مارس/2021 - 12:33 ص
السفينة إيفر جيفين
السفينة إيفر جيفين
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أبدت اليونان استعدادها للتدخل والتعاون مع الإدارة المصرية لحل أزمة السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس، والتي تسببت فى إعاقة حركة الملاحة بالقناة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، إن اليونان باعتبارها أمة بحرية بامتياز مع أكبر أسطول تجاري في العالم، تولي أهمية خاصة لقيمة الملاحة الحرة دون عوائق في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب تم تعبئتها على الفور فيما يتعلق بالقضية الرئيسية التي نشأت مع توقف عمل قناة السويس بعد شحوط سفينة الحاويات "إيفر جيفين".

وأبلغت وزارة الخارجية اليونانية، بالتعاون مع وزارة النقل البحري وسياسة الجزر، والجمعية اليونانية لمالكي السفن، ورجال الإنقاذ والقوارب المضادة للتلوث، إدارة قناة السويس أن اليونان مستعدة لمساعدة مصر الصديقة لإعادة الملاحة، سواء على مستوى قطر السفينة "إيفر جيفين"، أو على مستوى أعمال التجريف.

وأضاف البيان: "على أي حال، يتابع الجانب اليوناني التطورات عن كثب، على أمل أن تكون قناة السويس متاحة مرة أخرى للملاحة الدولية في القريب العاجل".

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