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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 921 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:14 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و705 حالات.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل921 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 249 ألفًا و703 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 279 حالة من الإصابة بكورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و373 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 281 حالة، إلى جانب 99 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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