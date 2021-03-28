أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر
الأحد 28/مارس/2021 - 12:13 ص
ايهاب مصطفىطباعة
نظم بيت الشعر بالأقصر أمس السبت ٢٧ مارس أمسية لثلاث شاعرات: الشاعرة حبيبة الزين والشاعرة سماح ناجح والشاعر شمس المولى وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر نائب مدير بيت الشعر بالأقصر.
بدأت الأمسية بالشاعرة حبيبة الزين شاعرة وكاتبة صدر لها ديوان عامية مصرية "سيرة الجميز" عن دار روافد للنشر والتوزيع، كما حصلت على المركز الأول في شعر العامية في "الملتقى الثاني لشباب الجامعات بمعرض القاهرة للكتاب" لعام 2018، ومما قالت من شعرها:
مش سهل أبدًا تقطع العرق الوريد
ولا صح علشان تبتدي تمحي القديم
لكن أكيد..
الصعب إنك تبتدي تقدم جديد
الفكر بيفتت دماغي هتنفجر
والفكر خير.. إذا كنت قادر تفتكر
والليل عنيد..
يشبه لخوف قلبي أنا.. وانت بعيد
يشبه نيران الأسئلة والأجوبة
ثم تلتها الشاعر سماح ناجح شاعرة فصحى
_صدر لها ديوان بعنوان "لن أعير البنفسج لونى " وتحت الطبع "فنجان شاى فى الفرندة"
ومما قرأت من شعرها:
فنجان شاي فى الفرندةِ
قد يكلفك الكثير من التأمل فى ذوات الآخرين.
اليوم لا يبدو السكون معاندًا
فالذكريات مُعطَّلة.
قد لا يشارك ذلك الفنجان فى رؤياك إلا مفردك.
هى رشفة أولى ويبدأ بعدها رقص الستائرِ
يستعير مقاعدًا من عقلك انجرفت إلى خلف الستار.
ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة شمس المولى شاعرة من مواليد محافظة الأقصر تخرجت في كلية التجارة شاركت في العديد من الأمسيات، ومما قالت من شعرها:
تنام الشوارع،
يرتاح في الحدقات السواد ويبدو أثر
وحلوى الصغار
تنام وتحلم فوق الشفاه بغزو القمر
وقلبي على دفتيه
أضيء المصابيح فيه وأسقي الشجر
أحلق حول الورود
كأني فراش يغالب نوم السحر
كأني أسيرة هذا البقاء إلى أن تجيء بحلم نضر
بدأت الأمسية بالشاعرة حبيبة الزين شاعرة وكاتبة صدر لها ديوان عامية مصرية "سيرة الجميز" عن دار روافد للنشر والتوزيع، كما حصلت على المركز الأول في شعر العامية في "الملتقى الثاني لشباب الجامعات بمعرض القاهرة للكتاب" لعام 2018، ومما قالت من شعرها:
مش سهل أبدًا تقطع العرق الوريد
ولا صح علشان تبتدي تمحي القديم
لكن أكيد..
الصعب إنك تبتدي تقدم جديد
الفكر بيفتت دماغي هتنفجر
والفكر خير.. إذا كنت قادر تفتكر
والليل عنيد..
يشبه لخوف قلبي أنا.. وانت بعيد
يشبه نيران الأسئلة والأجوبة
ثم تلتها الشاعر سماح ناجح شاعرة فصحى
_صدر لها ديوان بعنوان "لن أعير البنفسج لونى " وتحت الطبع "فنجان شاى فى الفرندة"
ومما قرأت من شعرها:
فنجان شاي فى الفرندةِ
قد يكلفك الكثير من التأمل فى ذوات الآخرين.
اليوم لا يبدو السكون معاندًا
فالذكريات مُعطَّلة.
قد لا يشارك ذلك الفنجان فى رؤياك إلا مفردك.
هى رشفة أولى ويبدأ بعدها رقص الستائرِ
يستعير مقاعدًا من عقلك انجرفت إلى خلف الستار.
ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة شمس المولى شاعرة من مواليد محافظة الأقصر تخرجت في كلية التجارة شاركت في العديد من الأمسيات، ومما قالت من شعرها:
تنام الشوارع،
يرتاح في الحدقات السواد ويبدو أثر
وحلوى الصغار
تنام وتحلم فوق الشفاه بغزو القمر
وقلبي على دفتيه
أضيء المصابيح فيه وأسقي الشجر
أحلق حول الورود
كأني فراش يغالب نوم السحر
كأني أسيرة هذا البقاء إلى أن تجيء بحلم نضر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر