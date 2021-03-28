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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

الأحد 28/مارس/2021 - 12:13 ص
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
ايهاب مصطفى
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نظم بيت الشعر بالأقصر أمس السبت ٢٧ مارس أمسية لثلاث شاعرات: الشاعرة حبيبة الزين والشاعرة سماح ناجح والشاعر شمس المولى وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر نائب مدير بيت الشعر بالأقصر.

بدأت الأمسية بالشاعرة حبيبة الزين شاعرة وكاتبة صدر لها ديوان عامية مصرية "سيرة الجميز" عن دار روافد للنشر والتوزيع، كما حصلت على المركز الأول في شعر العامية في "الملتقى الثاني لشباب الجامعات بمعرض القاهرة للكتاب" لعام 2018، ومما قالت من شعرها:

مش سهل أبدًا تقطع العرق الوريد
ولا صح علشان تبتدي تمحي القديم
لكن أكيد..
الصعب إنك تبتدي تقدم جديد
الفكر بيفتت دماغي هتنفجر
والفكر خير.. إذا كنت قادر تفتكر
والليل عنيد..
يشبه لخوف قلبي أنا.. وانت بعيد
يشبه نيران الأسئلة والأجوبة

ثم تلتها الشاعر سماح ناجح شاعرة فصحى
_صدر لها ديوان بعنوان "لن أعير البنفسج لونى " وتحت الطبع "فنجان شاى فى الفرندة"

ومما قرأت من شعرها:
فنجان شاي فى الفرندةِ
قد يكلفك الكثير من التأمل فى ذوات الآخرين.
اليوم لا يبدو السكون معاندًا
فالذكريات مُعطَّلة.
قد لا يشارك ذلك الفنجان فى رؤياك إلا مفردك.
هى رشفة أولى ويبدأ بعدها رقص الستائرِ
يستعير مقاعدًا من عقلك انجرفت إلى خلف الستار.

ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة شمس المولى شاعرة من مواليد محافظة الأقصر تخرجت في كلية التجارة شاركت في العديد من الأمسيات، ومما قالت من شعرها:

تنام الشوارع،
يرتاح في الحدقات السواد ويبدو أثر
وحلوى الصغار
تنام وتحلم فوق الشفاه بغزو القمر
وقلبي على دفتيه
أضيء المصابيح فيه وأسقي الشجر
أحلق حول الورود
كأني فراش يغالب نوم السحر
كأني أسيرة هذا البقاء إلى أن تجيء بحلم نضر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر
بيت الشعر فى الأقصر

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