أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر أمس السبت ٢٧ مارس أمسية لثلاث شاعرات: الشاعرة حبيبة الزين والشاعرة سماح ناجح والشاعر شمس المولى وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر نائب مدير بيت الشعر بالأقصر.بدأت الأمسية بالشاعرة حبيبة الزين شاعرة وكاتبة صدر لها ديوان عامية مصرية "سيرة الجميز" عن دار روافد للنشر والتوزيع، كما حصلت على المركز الأول في شعر العامية في "الملتقى الثاني لشباب الجامعات بمعرض القاهرة للكتاب" لعام 2018، ومما قالت من شعرها:مش سهل أبدًا تقطع العرق الوريدولا صح علشان تبتدي تمحي القديملكن أكيد..الصعب إنك تبتدي تقدم جديدالفكر بيفتت دماغي هتنفجروالفكر خير.. إذا كنت قادر تفتكروالليل عنيد..يشبه لخوف قلبي أنا.. وانت بعيديشبه نيران الأسئلة والأجوبةثم تلتها الشاعر سماح ناجح شاعرة فصحى_صدر لها ديوان بعنوان "لن أعير البنفسج لونى " وتحت الطبع "فنجان شاى فى الفرندة"ومما قرأت من شعرها:فنجان شاي فى الفرندةِقد يكلفك الكثير من التأمل فى ذوات الآخرين.اليوم لا يبدو السكون معاندًافالذكريات مُعطَّلة.قد لا يشارك ذلك الفنجان فى رؤياك إلا مفردك.هى رشفة أولى ويبدأ بعدها رقص الستائرِيستعير مقاعدًا من عقلك انجرفت إلى خلف الستار.ثم اختتمت الأمسية بالشاعرة شمس المولى شاعرة من مواليد محافظة الأقصر تخرجت في كلية التجارة شاركت في العديد من الأمسيات، ومما قالت من شعرها:تنام الشوارع،يرتاح في الحدقات السواد ويبدو أثروحلوى الصغارتنام وتحلم فوق الشفاه بغزو القمروقلبي على دفتيهأضيء المصابيح فيه وأسقي الشجرأحلق حول الورودكأني فراش يغالب نوم السحركأني أسيرة هذا البقاء إلى أن تجيء بحلم نضر