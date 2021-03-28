أوكرانيا وإيطاليا تبحثان التعاون فى مجال الرقمنة والتجارة والاستثمار

التقى نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، مع السفير الإيطالي لدى أوكرانيا بيير فرانشيسكو زازو؛ لبحث إمكانيات تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان - أن سينيك أعرب عن امتنانه لدعم إيطاليا للبيان الأخير الذي أصدرته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الذي أدان تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفها بأنها «تصرفات عدائية»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية.وناقش الطرفان - خلال الاجتماع - التعاون بين أوكرانيا وإيطاليا في الرقمنة والتجارة والاستثمار.وأشار المسؤول الأوكراني إلى الإمكانات الكبيرة لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الحوكمة الإلكترونية والخدمات الرقمية، كما اتفق الطرفان على بحث إمكانية عقد محادثات «أوكرانية - إيطالية» في مجال الرقمنة.وأولى الدبلوماسيان - خلال مباحثاتهما الثنائية - اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار، ودعا سينيك رجال الأعمال الإيطاليين للمشاركة في خصخصة المرافق في أوكرانيا، وتطوير المشاريع الاستثمارية في أوكرانيا وبشكل خاص في مجالي النقل والطاقة.يُشار إلى أنه في عام 2020 بلغ حجم التجارة بين أوكرانيا وإيطاليا 7ر4056 مليون دولار أمريكي، وبلغت الصادرات من أوكرانيا 1ر1931 مليون دولار، فيما بلغت الواردات 6ر2125 مليون دولار.وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2021 بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 5ر662 مليون دولار أمريكي (بزيادة 4ر17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، وبلغت الصادرات 95ر383 مليون دولار والواردات 54ر278 مليون دولار، وبلغ الرصيد الإيجابي لأوكرانيا 41ر105 مليون دولار أمريكي.