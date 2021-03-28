رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا وإيطاليا تبحثان التعاون فى مجال الرقمنة والتجارة والاستثمار

الأحد 28/مارس/2021 - 12:08 ص
مجال الرقمنة
مجال الرقمنة
أ ش أ
طباعة
التقى نائب وزير الخارجية الأوكراني دميترو سينيك، مع السفير الإيطالي لدى أوكرانيا بيير فرانشيسكو زازو؛ لبحث إمكانيات تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان - أن سينيك أعرب عن امتنانه لدعم إيطاليا للبيان الأخير الذي أصدرته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، الذي أدان تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفها بأنها «تصرفات عدائية»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

وناقش الطرفان - خلال الاجتماع - التعاون بين أوكرانيا وإيطاليا في الرقمنة والتجارة والاستثمار.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى الإمكانات الكبيرة لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الحوكمة الإلكترونية والخدمات الرقمية، كما اتفق الطرفان على بحث إمكانية عقد محادثات «أوكرانية - إيطالية» في مجال الرقمنة.

وأولى الدبلوماسيان - خلال مباحثاتهما الثنائية - اهتمامًا خاصًا لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين والاستثمار، ودعا سينيك رجال الأعمال الإيطاليين للمشاركة في خصخصة المرافق في أوكرانيا، وتطوير المشاريع الاستثمارية في أوكرانيا وبشكل خاص في مجالي النقل والطاقة.

يُشار إلى أنه في عام 2020 بلغ حجم التجارة بين أوكرانيا وإيطاليا 7ر4056 مليون دولار أمريكي، وبلغت الصادرات من أوكرانيا 1ر1931 مليون دولار، فيما بلغت الواردات 6ر2125 مليون دولار.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2021 بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 5ر662 مليون دولار أمريكي (بزيادة 4ر17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي)، وبلغت الصادرات 95ر383 مليون دولار والواردات 54ر278 مليون دولار، وبلغ الرصيد الإيجابي لأوكرانيا 41ر105 مليون دولار أمريكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية بليبيا لـ23 (صور)

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«مستقبل الأسهم العالمية» محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. محبى فريد الأطرش تكرم «أمهات السينما» بأتيليه القاهرة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)