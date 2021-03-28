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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا.. مسلحون يمنعون خروج المواطنين عبر الممرات الإنسانية فى حلب وإدلب

الأحد 28/مارس/2021 - 12:19 ص
الممرات الإنسانية
الممرات الإنسانية فى حلب وإدلب
عبير سليم
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أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف، السبت،أن الجماعات المسلحة تمنع المواطنين من المغادرة عبر الممرات الإنسانية في محافظتي إدلب وحلب السوريتين.

وقال كاربوف بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" السورية: "في سوريا افتتح معبرا سراقب وميزناس في محافظة إدلب، ومعبر أبو زيدان في محافظة حلب، بمساعدة المركز الروسي للمصالحة لتسهيل خروج الراغبين من الأهالي من مناطق سيطرة المسلحين في المحافظتين السوريتين".

وأضاف: "الجماعات المسلحة في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية تمنع المواطنين من الخروج عبر نقاط التفتيش هذه، وتعرقل حركة الأشخاص والمركبات تحت التهديد بالقوة والاعتقال".

وأوضح كاربوف أن "المسلحين أقاموا حواجز على الطرق المودية إلى الحواجز، كما نظموا مسيرات لمؤيديهم من أجل تعطيل استئناف عمل الممرات الإنسانية".

وأشار إلى أن مركز المصالحة دعا القوات التركية في شمالي سوريا للوفاء بالتزاماتها وضمان التنقل الحر والآمن للمواطنين عبر ممرات الخروج وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.

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