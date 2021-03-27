رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئناف رحلات قطار الشباب بأسوان بمشاركة 125 شابًا (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 11:54 م
رحلات قطار الشباب
رحلات قطار الشباب بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
استئنفت وزارة الشباب والرياضة رحلات الفوج التاسع من برنامج ''أعرف بلدك''، لمحافظة أسوان، والتى تتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والتاريخية بالمحافظة.

وبلغ عدد الشباب المشاركين برحلات قطار الشباب الفوج التاسع ١٢٥ شابًا.

وتضمن برنامج اليوم الأول زيارة الأماكن التالية: السد العالي ورمز الصداقة، ومتحف النيل، ومعبد فيلة، بالإضافة إلى جولة حرة بسوق أسوان السياحى.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف  صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل الشباب بالمديرية.

وجاءت الزيارات تحت أشراف من مديرية الشباب والرياضة وهم: محمد عباس وهب، ومحمد جبريل محمد، ونصر بدري عبد الصبور.
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان
رحلات قطار الشباب بأسوان

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18

الباز: توالي الحوادث والكوارث أصاب المصريين بالارتباك والهلع

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)

ثروت مرتضى: الرسم والفكرة يجب أن يعملان سويا لإنجاح الكاريكاتير (حوار)

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم