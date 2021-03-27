استئناف رحلات قطار الشباب بأسوان بمشاركة 125 شابًا (صور)

استئنفت وزارة الشباب والرياضة رحلات الفوج التاسع من برنامج ''أعرف بلدك''، لمحافظة أسوان، والتى تتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والتاريخية بالمحافظة.وبلغ عدد الشباب المشاركين برحلات قطار الشباب الفوج التاسع ١٢٥ شابًا.وتضمن برنامج اليوم الأول زيارة الأماكن التالية: السد العالي ورمز الصداقة، ومتحف النيل، ومعبد فيلة، بالإضافة إلى جولة حرة بسوق أسوان السياحى.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتحت أشراف فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفى بسطاوي مكي وكيل الشباب بالمديرية.وجاءت الزيارات تحت أشراف من مديرية الشباب والرياضة وهم: محمد عباس وهب، ومحمد جبريل محمد، ونصر بدري عبد الصبور.