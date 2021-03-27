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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسلحون يسيطرون على بلدة فى شمال موزمبيق

السبت 27/مارس/2021 - 11:53 م
موزمبيق
موزمبيق
عبير سليم
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سيطر مسلحون على بلدة بالما الواقعة في شمال شرق موزمبيق تبعد 10 كيلومترات عن مشروع غاز ضخم تديره مجموعة "توتال" الفرنسية، عقب أيام من الاشتباكات.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، أمس السبت، عن مصدر مطلع قوله: إن "القوات الحكومية انسحبت من بالما، وبالتالي فإن المدينة استولت عليها جماعة جهادية مسلحة".

وذكر مصدر آخر للوكالة أن "بالما في قبضة المهاجمين"، مشيرا إلى أن القتال ما زال مستمرا.

وشنّت جماعات مسلحة بعد ظهر الأربعاء الماضي، هجوما كبيرا على البلدة بعدما هدأ نشاطها في الأشهر الأخيرة، في تطور سجّل في اليوم نفسه الذي أعلنت خلاله شركة "توتال" الفرنسية استئناف الأعمال في موقع الغاز الذي من المفترض أن يباشر العمل فيه العام 2024.

بيد أن الخبراء يشككون في احتمال ارتباط الهجوم بإعلان توتال، نظرا إلى حجمه والتحضير الدقيق الذي يستلزمه.

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